Если Россия сможет реализовать проекты по развороту сибирских рек или восстановлению Аральского моря, то это не принесет стабильности странам Центральной Азии. Такого рода проекты могут еще больше подогреть ситуацию, рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

«То, что вы назвали «экологическими проектами» — это на самом деле создание нового потенциала в сфере водных и продовольственных ресурсов, который еще больше разожжет борьбу за контроль над ними. Как только вы построите новый канал, тут же начнется грызня на предмет того, куда эта вода потечет и не расстроятся ли планы тех людей, которые зарабатывают хорошие деньги на поставках или на отсутствии воды. На востоке на всем можно зарабатывать деньги, и на партнерстве, и на конфликте. Люди на этом поднаторели, они знают, как это делать», — подчеркнул Серенко.

Пока власти региона ситуацию контролируют, но где гарантия, что ситуация не изменится, и что марионетки не будут претендовать на роль кукловодов, добавил политолог.

Ситуация предельно сложная и ставит перед Москвой серьезные задачи, заключил собеседник издания.

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