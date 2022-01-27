В Средней Азии постоянно идет борьба за контроль над необходимыми для жизни ресурсами, некоторые аналитики еще лет 20 назад говорили, что война в ЦА может возникнуть из-за воды, и все это усугубляется плохо разграниченными территориями и наличием этнических анклавов на территории друг друга, что тоже не способствует единению региона, перечислил эксперт.
«То, что вы назвали «экологическими проектами» — это на самом деле создание нового потенциала в сфере водных и продовольственных ресурсов, который еще больше разожжет борьбу за контроль над ними. Как только вы построите новый канал, тут же начнется грызня на предмет того, куда эта вода потечет и не расстроятся ли планы тех людей, которые зарабатывают хорошие деньги на поставках или на отсутствии воды. На востоке на всем можно зарабатывать деньги, и на партнерстве, и на конфликте. Люди на этом поднаторели, они знают, как это делать», — подчеркнул Серенко.
Пока власти региона ситуацию контролируют, но где гарантия, что ситуация не изменится, и что марионетки не будут претендовать на роль кукловодов, добавил политолог.
Ситуация предельно сложная и ставит перед Москвой серьезные задачи, заключил собеседник издания.
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