Взрыв рейсового автобуса в Воронеже летом прошлого года мог быть делом рук украинских диверсантов. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщил «Московский комсомолец» (МК) 26 января

Взрыв в рейсовом автобусе марки ПАЗ произошел в Воронеже вечером 12 августа 2021 года. Трагедия случилась на остановке «Плехановская улица», она унесла жизни двоих человек. Наиболее вероятными причинами тогда назывались взрыв газового баллона внутри салона или же передел рынка перевозок. Готовил теракты в РФ: сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских неонацистов © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Согласно источнику МК, к произошедшему имеют прямое отношения некие выходцы с Украины. Другие версии, по его словам, следствием уже не рассматриваются. Отмечается, что террористы въехали на территорию РФ по иностранным паспортам и таким же образом ее покинули.

Утверждается также, что местные спецслужбы имели данные о готовящемся теракте, однако предотвратить его не смогли, что вызвало вопросы у руководства Федеральной службы безопасности.

Официально известно, что после взрыва в воронежском автобусе было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров. Тогда же оно было передано в центральный аппарат Следственного комитета, оперативное сопровождение оказывает ФСБ.

По версии издания, целью диверсантов могла стать дестабилизация обстановки в регионе.

В декабре прошлого года ФСБ отчиталась о поимке троих украинских агентов в Крыму. Они готовили террористический акт и собирали данные о стратегических объектах.