Страны Запада вместе с Украиной продолжают делать заявления о будто бы скором наступлении российской армии на Украину. В Кремле неоднократно отвергали данные обвинения, подчеркивая, что именно западные государства накачивают киевский режим вооружением, что может привести к эскалации в Донбассе. На этом фоне Виталий Кличко также решил проявить активность и ранее провел совещание по организации территориальной обороны в столице. После этого его раскритиковал министр обороны страны Алексей Резников, который напомнил, что данный вопрос находится вне компетенции местных властей.
На этот раз в эфире ТВ киевский мэр рассказал о системе городских бомбоубежищ, главным из которых теперь официально будет считать метро.
«Ключевым бомбоубежищем в Киеве определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае часа "Ч", будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного приступа. В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммуникации — телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях», — сказал градоначальник.
Накануне стало известно, что правительство Украины лишило Кличко полномочий по назначению глав районных администраций столицы.