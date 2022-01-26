Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что метрополитен украинской столицы станет главным бомбоубежищем, в случае, если начнется «вторжение» РФ. Его слова прозвучали 26 января в эфире одного из телеканалов

Как Зеленский обижает Кличко. Киевского мэра лишили лояльных глав районов © kyivcity.gov.ua Алексей Резников, который напомнил, что данный вопрос находится вне компетенции местных властей.

На этот раз в эфире ТВ киевский мэр рассказал о системе городских бомбоубежищ, главным из которых теперь официально будет считать метро.

«Ключевым бомбоубежищем в Киеве определен Киевский метрополитен, который, не дай Бог, в случае часа "Ч", будет готов принять людей, которые смогут скрыться во время возможного приступа. В случае чрезвычайной ситуации у нас есть сирены, которые будут извещать об угрозе. В таком случае понадобятся все средства коммуникации — телевидение, радио, которые будут предоставлять информацию о действиях», — сказал градоначальник.

Накануне стало известно, что правительство Украины лишило Кличко полномочий по назначению глав районных администраций столицы.