Украинское госпредприятие «"Заря"-"Машпроект"» вводит специальный режим работы для своих сотрудников, которые буквально замерзают на своих рабочих местах. Объявление об этом было опубликовано 25 января в Facebook предприятия

Надежда на погоду. Украине пока хватает газа, но катастрофа — близко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Далее поясняется, что теперь рабочие смогут на 15 минут раз в час собираться в специальных помещениях, которые оборудуют дополнительными обогревателями, чтобы там можно было согреться.

«"Заря"-"Машпроект"» является частью госкорпорации «Укроборонпром». Предприятие производит газовые турбины для промышленности и для морского применения.

Повышение цен на газ больно ударило и по чисто гражданским отрослям, в первую очередь по пищевой промышленности. О скором банкротстве при нынешнем положении вещей уже заявляли производители молочной продукции, кондитеры и птицеводы.