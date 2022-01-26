В сообщении отмечается, что повышение тарифов на газ не позволяет николаевскому заводу использовать на полную мощность существующие системы отопления, из-за чего были внесены в изменения в производственный режим труда и отдыха.
Далее поясняется, что теперь рабочие смогут на 15 минут раз в час собираться в специальных помещениях, которые оборудуют дополнительными обогревателями, чтобы там можно было согреться.
«"Заря"-"Машпроект"» является частью госкорпорации «Укроборонпром». Предприятие производит газовые турбины для промышленности и для морского применения.
Повышение цен на газ больно ударило и по чисто гражданским отрослям, в первую очередь по пищевой промышленности. О скором банкротстве при нынешнем положении вещей уже заявляли производители молочной продукции, кондитеры и птицеводы.