Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине, отметил Васильев. Он добавил, что вызывает беспокойство положение российских граждан в ДНР и ЛНР.
«В Совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу. Считаем, что мы не можем бросить людей на произвол киевского режима в условиях готовящейся агрессии. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан», — сказал лидер фракции «Единой России».
Ранее представители ДНР и ЛНР заявили, что Киев ведет подготовку силовой операции против Донецка и Луганска. На сегодняшний день в Совете Думы на обсуждении находится проект обращения о признании независимости народных республик, который подготовила фракция КПРФ.