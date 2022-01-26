Партия «Единая Россия» в лице главы своей думской фракции Владимира Васильева обратилась к руководству РФ с просьбой помочь Донецкой и Луганской народным республикам военными поставками и принять все меры для защиты граждан. Видеообращение политика было опубликовано 26 января в официальном Telegram-канале партии

Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине, отметил Васильев. Он добавил, что вызывает беспокойство положение российских граждан в ДНР и ЛНР. Глава ДНР рассказал об агрессивности Украины © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«В Совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу. Считаем, что мы не можем бросить людей на произвол киевского режима в условиях готовящейся агрессии. В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан», — сказал лидер фракции «Единой России».

Ранее представители ДНР и ЛНР заявили, что Киев ведет подготовку силовой операции против Донецка и Луганска. На сегодняшний день в Совете Думы на обсуждении находится проект обращения о признании независимости народных республик, который подготовила фракция КПРФ.