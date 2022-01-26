«Ответ непосредственно на наши гарантии, о чем сегодня упоминалось, ожидаем на этой неделе. Есть основания полагать, что на этот раз не подведут и слово свое сдержат», — сказал Лавров.
Глава МИД отметил, что Москва готова не предавать огласке ответ США, если они этого захотят.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом попросил Москву не публиковать ответ США по гарантиям безопасности.
В Госдепе США пообещали передать ответ на предложения России на следующей неделе. Ожидается, что после этого глава МИД РФ Сергей Лавров снова встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не откажется от приема новых членов, однако готов обсуждать с РФ контроль над вооружениями.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее предложил США не отказываться от расширения Альянса напрямую, а не голосовать за вхождение в него Украины и Грузии.