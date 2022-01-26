Российская сторона готова пойти навстречу США и не публиковать ответ по гарантиям безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 26 января в Госдуме, передает РИА Новости

«Ответ непосредственно на наши гарантии, о чем сегодня упоминалось, ожидаем на этой неделе. Есть основания полагать, что на этот раз не подведут и слово свое сдержат», — сказал Лавров.

Глава МИД отметил, что Москва готова не предавать огласке ответ США, если они этого захотят. «Пора ехать, ждем, когда ямщик ответит»: Лавров заявил, что терпению России пришел конец © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом попросил Москву не публиковать ответ США по гарантиям безопасности.

В Госдепе США пообещали передать ответ на предложения России на следующей неделе. Ожидается, что после этого глава МИД РФ Сергей Лавров снова встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не откажется от приема новых членов, однако готов обсуждать с РФ контроль над вооружениями.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее предложил США не отказываться от расширения Альянса напрямую, а не голосовать за вхождение в него Украины и Грузии.