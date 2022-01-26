Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности наращивания военного присутствия на восточном фланге

Ранее страны НАТО сообщили об отправке в Восточную Европу дополнительных кораблей и истребителей.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наращивание сил альянса в Восточной Европе «не угрожает России» и не мешает диалогу сторон. Столтенберг заявил о размещении войск НАТО на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По словам Сергея Лаврова, такие высказывания генсекретаря НАТО трудно воспринимать всерьез.

«По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — прокомментировал глава МИД.

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Москва отрицает обвинения и указывает, что под их предлогом Запад снабжает Украину военной техникой и ищет поводы для создания угроз на границах с Россией.