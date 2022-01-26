Если Запад проигнорирует требования России по гарантиям безопасности, Россия пойдет на необходимые шаги, заявил во время выступления в Госдуме 26 января глава МИД Сергей Лавров

Лавров отметил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. Путин был краток: будут ракеты близ России, она ответит тем же © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры», — заявил глава МИД.

Лавров указал, что США подталкивают Киев к прямым провокациям против России, вместо того чтобы заставить украинское руководство исполнять Минские соглашения. По его словам, это делается для того, чтобы США и Европа могли обеспечить себе односторонние преимущества.

Москва не допустит того, чтобы ее выставляли стороной конфликта на Украине, подчеркнул он.

Ранее МИД РФ передал США предложения по гарантиям безопасности. Состоялись переговоры США-Россия, Россия — НАТО и переговоры в ОБСЕ. США и НАТО пообещали предоставить письменный ответ.

Россия настаивает на юридических гарантиях отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, в частности невступления в Альянс Украины, и от создания военных баз в постсоветских странах. Также в проект соглашений включен пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.