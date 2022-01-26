Президент Украины Владимир Зеленский совершил множество ошибок на посту и заслуживает пожизненного тюремного заключения. Об этом заявил бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в интервью «Апостроф TV» 26 января

«Я приведу сотни примеров (преступлений. — Ред.), за которые этот человек (Владимир Зеленский. — Ред.) будет пожизненно сидеть в местах лишения свободы вместе со своим Ермаком», — заявил Москаль.

Он отметил, что имеет в виду не только решения СНБО о введении санкций против оппозиционных политиков и независимых СМИ Украины, а целый ряд других резонансных событий, к которым причастен Зеленский. Покушение на Зеленского: астролог назвал дату © president.gov.ua

В том числе, указал Москаль, организация похищения судьи Николая Чауса - по его словам, власти Украины знают виновных в ГУР Минобороны, а дело так и не закрыто. Также он раскритиковал Зеленского за решение передать при обмене пленными ЛДНР свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха.

«Дело "вагнеровцев". Вот здесь государственная измена, потому что продали информацию иностранному государству», — возмутился Москаль.

В июле 2020 года в Белоруссии задержали 32 россиянина, которых украинские СМИ назвали «боевиками ЧВК Вагнера».

Позже экс-глава ГУР Василий Бурба рассказал, что Служба безопасности Украины провела спецоперацию по захвату группы граждан России, однако она сорвалась после того, как Минск отказался выдавать Киеву задержанных в Белоруссии по «наводке» украинских властей россиян. В причастности к срыву операции на Украине обвинили главу Офиса президента Андрея Ермака, в ГБР его допросили.