Посол Украины в Японии Сергей Корсунский 26 января заявил, что происходящее в стране может повлиять на события в других регионах мира, включая японские острова, передает NHK

подчеркнул посол Украины в Японии.

По словам Корсунского, «на протяжении последних недель на границе наблюдается значительное число российских военных», которые прибывают к границе Украины, «проводят там учения, разбивают там лагеря и на самом деле готовят себя к тому, чтобы провести атаку на Украину».

«Это не что-то новое. Мы видели такое и раньше. То, что сейчас беспокоит, это то, что мы наблюдаем прибытие многочисленных военных с российского Дальнего Востока, из регионов на российско-китайской границе. То есть они перебросили силы с Дальнего Востока к границе с Украиной и выстроили вторую линию военных сооружений», — добавил посол.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Термин «эффект бабочки» обычно используют в естественных науках для обозначения свойства ряда хаотичных систем, когда даже небольшое влияние на систему может иметь самые непредсказуемые последствия, в том числе совершенно в других местах.