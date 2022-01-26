Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF 26 января рассказал, как на месте своей предшественницы отнесся бы к предложению потанцевать с президентом РФ

Министра спросили, как он оценивает поступок прежней главы МИД Карин Кнайсль. Дело в том, что в августе 2018 года Владимир Путин был приглашен на свадьбу Кнайсль с финансистом Вольфгангом Майлингером. Путин пригласил новобрачную на танец.

По СМИ тогда разлетелись сообщения с оценками этого факта, в основном с критикой министра. «Северный поток — 2»: В Австрии проекта ждут с нетерпением, но Германия пока затягивает сертификацию © коллаж Украина.Ру

«Я не несу ответственности за то, что делают бывшие политики. Я, будучи мужчиной, не поддался бы искушению потанцевать с Путиным и не стал бы этого делать», — заявил Шалленберг.

Кроме того, в интервью Шалленберг отметил, что не считает нужным включать в пакет возможных санкций против РФ санкции, затрагивающие «Северный поток-2».

«У нас есть другие рычаги, которые мы намерены и будем использовать», — заявил глава МИД Австрии.

Киев и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала эти обвинения и подчеркивала, что заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.