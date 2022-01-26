Власти Украины обязаны резко увеличить расходы на армию, не дожидаясь пока начнется «российское вторжение». Об этом 26 января заявил пятый президент Петр Порошенко, говорится на сайте партии «Европейская солидарность»

«Выпрашивают вторжение»: Михеев рассказал, что Западу нужно от Москвы и Киева © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Он потребовал не раздумывать, нападет ли Россия или нет, а прямо сейчас принять поправки в закон о бюджете на 2022 году и дополнительно профинансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 50 миллиардов гривен (138 миллиардов рублей).

«Где украинские стратегические резервы? Во что оденем, обуем, чем накормим, и главное — чем вооружим резервистов резерва первой очереди, который уже нужно разворачивать? Почему [Владимир] Зеленский не поднимает денежное обеспечение украинских военнослужащих?» — отметил политик.

Киев и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Еще в декабре прошлого года Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося военного освоения территории Украины североатлантическим альянсом.