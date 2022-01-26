«Три месяца весь мир думает, как помочь Украине увеличить обороноспособность, отправляя оружие, проводя консолидацию международной солидарности. Это делают все, кроме украинских властей», — возмутился Порошенко.
Он потребовал не раздумывать, нападет ли Россия или нет, а прямо сейчас принять поправки в закон о бюджете на 2022 году и дополнительно профинансировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на 50 миллиардов гривен (138 миллиардов рублей).
«Где украинские стратегические резервы? Во что оденем, обуем, чем накормим, и главное — чем вооружим резервистов резерва первой очереди, который уже нужно разворачивать? Почему [Владимир] Зеленский не поднимает денежное обеспечение украинских военнослужащих?» — отметил политик.
Киев и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Еще в декабре прошлого года Россия выступила с инициативой заключения с США и НАТО юридически обязывающих документов о взаимных гарантиях безопасности из-за продолжающегося военного освоения территории Украины североатлантическим альянсом.