Примерно треть населения Украины не интересуется информацией в СМИ по «вторжению России на Украину». Данные исследования под названием «Готовы ли украинцы к большой войне» обнародовал Украинский институт будущего на пресс-конференции в УНИАН 25 января

Результаты исследования представил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.

Украинцам в рамках исследования задали вопрос, насколько сильно они интересуются новостями о конфликте Украины и России, раздуваемом в СМИ.

Выяснилось, что постоянно читают такого рода новости 7% респондентов, несколько раз в день — 35%, один раз в день — 31%, раз в неделю — 19%, и 8% вообще не следят за новостями о «неминуемой войне». Война, признание или русская автономия: что ждёт республики Донбасса © AFP, Alexander NEMENOV

«Можно сказать, что 27% украинцев, то есть фактически треть украинцев, де-факто или почти не следят, или вообще не следят за новостями, которые связаны с конфликтом между Украиной и Россией», — сказал Денисенко.

Среди тех, кто следит за новостями о войне, большинство оказалось мужчинами старше 45 лет. Треть опрошенных женщин и люди в возрасте 18-27 лет практически не интересуются новостями на эту тему.

Киев и страны Запада обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину, в последние месяцы СМИ нагнетают милитаристскую риторику и приписывают Москве захватнические планы. Например, в Великобритании обвинили РФ в желании посадить на пост президента экс-депутата Евгения Мураева, на американском канале CNN Харьков уже «включили в состав» России. Москва отрицает обвинения и указывает, что под их предлогом Запад снабжает Украину военной техникой и ищет поводы для создания угроз на границах с Россией.