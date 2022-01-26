Заявления главы движения «SaveФОП» Сергея Доротича о смерти одного из участников акции предпринимателей у здания Верховной Рады не подтвердились, сообщила пресс-служба полиции Киева в Facebook 26 января

Ранее Доротич рассказал, что после столкновений с полицией у Верховной Рады вечером 25 января один из протестующих погиб. Участники протеста у Рады заявили о погибшем из-за действий полиции © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«На странице организаторов акции в социальной сети была опубликована информация о том, что одного участника акции убили и вывезли в неизвестном направлении. Эта информация не соответствует действительности и опровергнута после просмотра камер видеонаблюдения», — отмечается в сообщении.

Согласно данным полиции, на записи с камер видно, что участник акции потерял сознание, затем ему оказали помощь полицеские, после чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции.

Накануне возле здания Рады прошел митинг представителей движения «SaveФОП», после попытки штурма Рады участников митинга стала жестко разгонять полиция.