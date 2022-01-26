Предложения США по безопасности, которые они направят РФ, не вызывают возражений Киева. Об этом 26 января заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передают украинские СМИ

«Туманные словесные обещания»: Пушков ответил, чем закончатся переговоры Россия-НАТО о гарантиях безопасности © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в телефонном разговоре с Кулебой заявил, что Вашингтон направит РФ письменные предложения на текущей неделе, после чего не исключен очередной раунд американско-российских переговоров.

«Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано… Важно, что дипломатический трек контактов с Россией продолжает работать: пока говорят дипломаты, пушки молчат», — сказал Кулеба.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена.

Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Он отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.