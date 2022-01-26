Во время акции протеста предпринимателей «SaveФОП» у Верховной Рады один из ее участников погиб, сообщил глава движения Сергей Доротич, передает Telegram-канал Pavlovsky news 26 января

При этом спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что, по его сведениям, среди протестующих никто не погиб. Он призвал главу МВД Дениса Монастырского уточнить информацию по происшедшему накануне у здания парламента. Полиция устроила жесткую зачистку акции предпринимателей в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Доротич заявил, что полиция ждёт экспертизы, от чего умер участник акции. Также у него есть информация, что пострадавшего били по голове правоохранители», — говорится в сообщении.

Доротичу вменяется статья УК Украины 294 ч. 1 «Организация массовых беспорядков», обвинение хотят переквалифицировать на ч. 2 от 7 до 15 лет и взять его под стражу.

Во вторник, 26 января, участники движения «SaveФОП» вышли на очередной митинг у Верховной рады, во время заседания парламента. Они требовали отсрочки закона по введению обязательных кассовых аппаратов и смягчения карантинных мер. Часть протестующих начала попытку штурма здания. Полиция стала жестко разгонять участников акции, СМИ сообщили, что один из пострадавших в столкновениях с полицией не подает признаков жизни.