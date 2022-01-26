При этом спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что, по его сведениям, среди протестующих никто не погиб. Он призвал главу МВД Дениса Монастырского уточнить информацию по происшедшему накануне у здания парламента.
«Доротич заявил, что полиция ждёт экспертизы, от чего умер участник акции. Также у него есть информация, что пострадавшего били по голове правоохранители», — говорится в сообщении.
Доротичу вменяется статья УК Украины 294 ч. 1 «Организация массовых беспорядков», обвинение хотят переквалифицировать на ч. 2 от 7 до 15 лет и взять его под стражу.
Во вторник, 26 января, участники движения «SaveФОП» вышли на очередной митинг у Верховной рады, во время заседания парламента. Они требовали отсрочки закона по введению обязательных кассовых аппаратов и смягчения карантинных мер. Часть протестующих начала попытку штурма здания. Полиция стала жестко разгонять участников акции, СМИ сообщили, что один из пострадавших в столкновениях с полицией не подает признаков жизни.