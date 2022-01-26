По его словам, США надеются помешать энергетическому сотрудничеству РФ и Евросоюза, «выступив мостом» между своими союзниками.
Американской стороне будет непросто контролировать Россию при помощи топлива, с учетом объективных условий газовой отрасли. Ведь экспорт топлива из России гораздо дешевле и проще, чем из США. Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций «Газпрома» на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели — сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу — не что иное, как утопия
В конце прошлого года запасы в газовых хранилищах Европы и Украины настолько истощились, что достигли исторического минимума. Ушло более 70% объема топлива, закаченного в летний сезон.
На прошлой неделе цены фьючерсов на газ в Европе перешагнули порог в 900 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов чуть превысила 880 долларов. В конце декабря котировки достигали исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. В первой половине января расчетная цена фьючерсов демонстрировала нестабильную динамику.
Эксперты связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.