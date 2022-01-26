Планы властей США, направленные на ослабление позиции РФ на энергетическом рынке Европы за счет сжиженного природного газа (СПГ), являются утопией. Об этом 25 января заявил научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань, передает журнал Huanqiu

Британия опасается роста цен на газ из-за санкций против РФ - Times © Christopher Priest / flickr надеются помешать энергетическому сотрудничеству РФ и Евросоюза, «выступив мостом» между своими союзниками.

Американской стороне будет непросто контролировать Россию при помощи топлива, с учетом объективных условий газовой отрасли. Ведь экспорт топлива из России гораздо дешевле и проще, чем из США. Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций «Газпрома» на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели — сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу — не что иное, как утопия

В конце прошлого года запасы в газовых хранилищах Европы и Украины настолько истощились, что достигли исторического минимума. Ушло более 70% объема топлива, закаченного в летний сезон.

На прошлой неделе цены фьючерсов на газ в Европе перешагнули порог в 900 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ближайших фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торгов чуть превысила 880 долларов. В конце декабря котировки достигали исторического максимума в 2190,4 доллара за тысячу кубометров, после чего перешли к коррекционному снижению. В первой половине января расчетная цена фьючерсов демонстрировала нестабильную динамику.

Эксперты связывали рост стоимости газа с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.