Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук принял решение приостановить свое членство в межфракционной депутатской группе «Разумная политика» после скандала в Одессе. Пост об этом политик написал в своем Facebook 26 января

Как написал сам парламентарий, он всегда выступал против незаконной застройки в своем родном городе.

«Я не боялся воевать с земельной мафией, которая уже который год пытается присвоить себе лакомые кусочки у моря», — заявил Дмитрук.

Он признал, что депутат Рады не должен действовать так, как это произошло, но это был на тот момент единственный способ защитить права одесситов.

Дмитрук заявил, что приостанавливает членство в «Разумной политике» до выяснения всех обстоятельств произошедшего со стороны правоохранительных органов и с целью не допустить использование данного инцидента политическими оппонентами.

«Разумная политика» — межфракционное объединение депутатов Рады, которое было создано уволенным спикером Дмитрием Разумковым. В группу входят несколько десятков депутатов, в основном членов фракции «Слуга народа» и внефракционных, которые не согласны с курсом президента Украины Владимира Зеленского.