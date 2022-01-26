«Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше — ситуация говорит сама за себя, то есть у них слишком много данных, слишком много информации о личном составе, о тех командах, которые отдают, о запрете отпусков», — сказал Пушилин.
По его словам, ситуация складывается так, что ДНР «должна быть в постоянной готовности».
«Это так и есть: проведены ряд учений, элементы слаживания между профильными ведомствами, идёт отработка совместных действий между экстренными службами, потому что никто ничего исключать не может», — уточнил Пушилин.
Украина продолжает заявлять о будто бы готовящемся наступлении России. При этом в Кремле не раз подчеркивали, что никаких подобных планов со стороны РФ нет, напротив, страны Запада накачивают Киев вооружениями, что может привести к эскалации в Донбассе.
Как заверяли в ДНР, именно Киев готовит провокации на линии соприкосновения для начала наступления на народные республики Донецка и Луганска. Для этого украинские власти стягивают в регион вооружение и военнослужащих.