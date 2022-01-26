«Почему неприемлемо поддерживать Россию, но "правильно" — симпатизировать Украине? Обоим государствам нет никакого дела до Соединенных Штатов. Странно все это», — отметил он.
По его словам, Киев не обладает стратегической ценностью для Вашингтона, поэтому ни один рациональный американец не согласится принимать участие в конфликте на другом континенте. Такая война не сделает США более безопасной, богатой и процветающей.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией «наступления» на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения и отмечали, что заявления о «российской агрессии» используют как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.