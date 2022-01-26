Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон 25 января посоветовал президенту США Джо Байдену принять сторону России в случае эскалации ситуации на Украине

Бандера, Майдан, война и «окончательный развал Украины» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, Киев не обладает стратегической ценностью для Вашингтона, поэтому ни один рациональный американец не согласится принимать участие в конфликте на другом континенте. Такая война не сделает США более безопасной, богатой и процветающей.

В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Россией «наступления» на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения и отмечали, что заявления о «российской агрессии» используют как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.