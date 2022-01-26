Россия продолжает переброску истребителей Су-35С в Белоруссию в рамках совместных учений, сообщили в Минобороны РФ 26 января

В Белоруссии продолжается подготовка к совместным учениям военных Союзного государства. Самые решительные военные учения. Как Белоруссия и Россия готовятся защищаться © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35с Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы… После прибытия на аэродромы Республики Беларусь экипажи многофункциональных истребителей Су-35с заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства», — сообщили в ведомстве.

Проверка сил реагирования Союзного государства включает два этапа — вначале проводится передислокация войск и быстрое создание группировок войск на разных направлениях, затем планируется провести контрольные занятия по огневой подготовке и другим предметам.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля «Союзная решимость-2022» будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.