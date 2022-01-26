Президент Украины Валдимир Зеленский 25 января отметил 44-летие. Политолог Елена Маркосян считает, что этот возраст – решающий для мужчины. Свой пост она написала в Facebook

Эксперт напомнила, что Зеленский не празднует свой день рождения в этот раз и просил его не беспокоить, однако она решила рассказать, как 44-е день рождения трактовали раньше. У нас еще все впереди: первая леди поздравила Зеленского с днем рождения © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это отмечаемая дата. У мужчин вообще особенное отношение к датам рождения. Они более суеверны и больше, чем женщины боятся смерти. Это естественно. Это дар природы. У нас и болевой порог иной и смерти мы не боимся, иначе не смогли бы рожать детей. Одни мужчины не празднуют 40 лет, другие 35, но на самом деле значимыми считались цифры 33, 44 и 55 в днях рождения мужчин. 33 года — возраст Христа. Пройдя его мужчины обретают подарок — "мгновения тишины и покоя". Проще говоря, способность созерцать и останавливаться, учиться, чтобы обучать. А вот число 44 — это год выбора. Его называли "или навсегда или никогда". Иногда название прочитывали как "или сейчас или никогда", но сути это не меняет. Пройдет год и всё, что изменилось в мужчине (или не изменилось) останется в нем навсегда (все достоинства и недостатки), а на что не накопил сил, любви, души и мужества не исполнится никогда…Чтобы не было интриги там, где она лишняя, просто добавлю: в этот год мужчина способен ответить себе на вопрос "какой он человек, какой он дух и какой он мужчина"», — написала Маркосян.

Ранее Зеленский сообщил, что не собирается отмечать свой день рождения и попросил желающих сделать ему подарок вместо этого перевести деньги на благотворительность.