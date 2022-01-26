Украина накапливает ком катастроф на год вперед. С таким заявлением в эфире телеканала «Наш» 25 января выступил политолог Андрей Ермолаев

Украинская энергетика балансирует над пропастью: в дело пущены последние резервы © enriquelopezgarre/Pixabay

«Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год», — сказал Ермолаев.

Осенью на Украине разразился энергетический кризис: из-за резкого роста цен на газ на европейском рынке и нехватки угля останавливалось больше половины украинских ТЭС. Как считает аналитик Democracy House Анатолий Октисюк, ключевой угрозой для украинцев в этом году станет энергетический кризис, который обострит остальные проблемы и приведет к протестам.