Украине не стоит брать пример с США, когда речь идет о кризисных ситуациях и пути решения экономических проблем. Об этом 26 января в эфире телеканала UkrLive заявил политический аналитик Владимир Кацман

«Я помню те карточки и купоны. Когда продавцы стояли с ножницами и отрезали эти купоны. Это очень печальное зрелище. Вы знаете, у нас есть дурацкая практика брать от каких-то других стран что-то такое экзотическое. Давайте лучше возьмем от Америки то, что во времена Дональда Трампа стоимость рабочего часа для рабочего достигла 27 долларов в час. Давайте лучше это возьмем в Украину. Зачем мы эти карточки берем», — заявил Кацман.

По его мнению, украинскому правительству стоило бы уйти в отставку, поскольку они заложили в бюджет меньшую инфляцию, чем Украина получила в итоге.

Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко предположил, что из-за инфляции правительство Украины может задействовать адресные выплаты неимущим гражданам, в том числе в форме талонов на продукты. Недоступный хлеб. Цены на продукты в Украине продолжают ставить рекорды

Супруга президента Украины Елена Зеленская оговорилась в интервью, заявив, что на ужин готовит скумбрию ценой 8 грн (21,6 руб.) за килограмм.