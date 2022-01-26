США не устраивает, что РФ при Владимире Путине стала сильной и самостоятельной страной, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале 26 января

«Руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России… США не устраивает, что при Президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной», — написал Володин.

По словам Володина, в заслуги Путина можно включить, что он не допустил развала страны и прекратил войну на Кавказе, сделал Россию экономически независимой, проводит политику в интересах граждан РФ, укрепил обороноспособность страны и заставил с ней считаться. «Объявить тотальную войну»: Пушков ответил, грозят ли России превентивные санкции © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Спикер Госдумы заявил, что в понимании граждан РФ санкции, введение которых допускает США — «не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации».

Ранее президент США Джо Байден не исключил введения санкций лично против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» России на Украину.