«Руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России… США не устраивает, что при Президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной», — написал Володин.
По словам Володина, в заслуги Путина можно включить, что он не допустил развала страны и прекратил войну на Кавказе, сделал Россию экономически независимой, проводит политику в интересах граждан РФ, укрепил обороноспособность страны и заставил с ней считаться.
Спикер Госдумы заявил, что в понимании граждан РФ санкции, введение которых допускает США — «не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации».
Ранее президент США Джо Байден не исключил введения санкций лично против президента России Владимира Путина в случае «вторжения» России на Украину.