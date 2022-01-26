«Конечно, в этой ситуации, этого протеста, мы же понимаем эту зону кризиса. Мы видим, как политические оппоненты власти оборачивают ее в обертку — флаги, сцена… Это уже техническая и качественная подготовка. Давайте честно говорить. Они используют уже существующий кризис, который власть создает своими руками. Если не ФОПы, завтра будут шахтеры и полицейские», — сказал он.
Также Бортник отметил, что власти нужно обратить внимание на то, что сегодня существует большое количество социально-экономических линий напряжения в обществе. Поэтому оппозиция этим пользуется и оборачивает процесс в пользу своих политических требований.
Во вторник, 25 января, сторонники движения «saveФОП» (ФОП — физическое лицо-предприниматель) вышли на очередной митинг и шествие в Киеве. Они потребовали отсрочки закона о введении обязательных кассовых аппаратов и смягчение карантинных мер.
После марша по центру украинской столицы собравшиеся предприняли попытки ворваться в здание парламента, однако все входы и выходы были блокированы полицией. Вскоре правоохранители начали задерживать протестующих. Со второй попытки им удалось захватить сцену, с которой организаторы акции координировали действия своих сторонников.