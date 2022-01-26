Оппозиция к власти Украины имеет прямое отношение к митингу предпринимателей возле Верховной Рады, который закончился столкновениями. Такое мнение 25 января выразил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

«Конечно, в этой ситуации, этого протеста, мы же понимаем эту зону кризиса. Мы видим, как политические оппоненты власти оборачивают ее в обертку — флаги, сцена… Это уже техническая и качественная подготовка. Давайте честно говорить. Они используют уже существующий кризис, который власть создает своими руками. Если не ФОПы, завтра будут шахтеры и полицейские», — сказал он.

Также Бортник отметил, что власти нужно обратить внимание на то, что сегодня существует большое количество социально-экономических линий напряжения в обществе. Поэтому оппозиция этим пользуется и оборачивает процесс в пользу своих политических требований.

Массовое побоище и бегство депутатов: что произошло в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

После марша по центру украинской столицы собравшиеся предприняли попытки ворваться в здание парламента, однако все входы и выходы были блокированы полицией. Вскоре правоохранители начали задерживать протестующих. Со второй попытки им удалось захватить сцену, с которой организаторы акции координировали действия своих сторонников.