Глобальная проблема украинцев состоит в том, что они согласны на условия коррумпированной власти. Такое мнение 25 января выразил в эфире телеканала «Наш» экс-руководитель бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов

Массовое побоище и бегство депутатов: что произошло в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен организовать круглый стол с предпринимателями, чтобы обсудить их проблемы.

Во вторник, 25 января, сторонники движения «saveФОП» (ФОП — физическое лицо-предприниматель) вышли на очередной митинг и шествие в Киеве. Они потребовали отсрочки закона о введении обязательных кассовых аппаратов и смягчение карантинных мер.

После марша по центру украинской столицы собравшиеся предприняли попытки ворваться в здание парламента, однако все входы и выходы были блокированы полицией. Вскоре правоохранители начали задерживать протестующих. Со второй попытки им удалось захватить сцену, с которой организаторы акции координировали действия своих сторонников.