«У нас есть условная договоренность между обществом и властью. Власть не перечисляет те копейки, которые зарабатывают обычные украинцы, а обычные украинцы не смотрят, как власть ворует мешками деньги. Поэтому пока вы не трогаете нас, то мы не трогаем вас. Но не дай Бог кто-нибудь попытается это упорядочить… Я понимаю, что для миллионов людей неприятно платить налоги, потому что их все равно украдут, но нужно меняться как-то», — сказал Куликов.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский должен организовать круглый стол с предпринимателями, чтобы обсудить их проблемы.
Во вторник, 25 января, сторонники движения «saveФОП» (ФОП — физическое лицо-предприниматель) вышли на очередной митинг и шествие в Киеве. Они потребовали отсрочки закона о введении обязательных кассовых аппаратов и смягчение карантинных мер.
После марша по центру украинской столицы собравшиеся предприняли попытки ворваться в здание парламента, однако все входы и выходы были блокированы полицией. Вскоре правоохранители начали задерживать протестующих. Со второй попытки им удалось захватить сцену, с которой организаторы акции координировали действия своих сторонников.