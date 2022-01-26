Сейчас снова назрел кризис отношений между Москвой и Западом, при этом российский президент уже давно указал, какие гарантии безопасности нужны РФ, и предупреждал своих западных коллег изменить курс, отмечается в статье.
«Шокирующе самонадеянное вмешательство во внутренние политические дела Украины в 2013-2014 годах с целью помочь демонстрантам свергнуть избранного пророссийского президента Украины стало самой наглой провокацией и вызвало всплеск напряженности. С тех пор ситуация неуклонно ухудшалась, поскольку Вашингтон вливал оружие в Украину и относился к этой стране как к военному клиенту», — указывает издание.
Автор заявил, что США и их союзники загоняют Россию в угол, что «крайне неразумно, если цель состоит в том, чтобы избежать войны с хорошо вооруженной великой державой».
В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года Владимир Путин отметил, что выдвижение сил НАТО к государственным границам России не имеет отношения к модернизации Альянса или обеспечению безопасности в Европе, а является серьезно провоцирующим фактором, снижающим уровень взаимного доверия.
В декабре прошлого года российская сторона передала США и НАТО предложения по гарантиям безопасности для РФ, в частности по нерасширению НАТО на восток. Стороны провели переговоры, США и НАТО пообещали предоставить письменный ответ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на уступки в фундаментальном принципе политики открытых дверей, однако готов обсуждать контроль над вооружениями.