Президент РФ Владимир Путин еще на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году призывал США и страны НАТО остановить продвижение на восток, отметил автор материала в американском издании The National Interest

Сейчас снова назрел кризис отношений между Москвой и Западом, при этом российский президент уже давно указал, какие гарантии безопасности нужны РФ, и предупреждал своих западных коллег изменить курс, отмечается в статье. Столтенберг заявил о размещении войск НАТО на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Шокирующе самонадеянное вмешательство во внутренние политические дела Украины в 2013-2014 годах с целью помочь демонстрантам свергнуть избранного пророссийского президента Украины стало самой наглой провокацией и вызвало всплеск напряженности. С тех пор ситуация неуклонно ухудшалась, поскольку Вашингтон вливал оружие в Украину и относился к этой стране как к военному клиенту», — указывает издание.

Автор заявил, что США и их союзники загоняют Россию в угол, что «крайне неразумно, если цель состоит в том, чтобы избежать войны с хорошо вооруженной великой державой».

В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года Владимир Путин отметил, что выдвижение сил НАТО к государственным границам России не имеет отношения к модернизации Альянса или обеспечению безопасности в Европе, а является серьезно провоцирующим фактором, снижающим уровень взаимного доверия.

В декабре прошлого года российская сторона передала США и НАТО предложения по гарантиям безопасности для РФ, в частности по нерасширению НАТО на восток. Стороны провели переговоры, США и НАТО пообещали предоставить письменный ответ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на уступки в фундаментальном принципе политики открытых дверей, однако готов обсуждать контроль над вооружениями.