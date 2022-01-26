«Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового. США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной… Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем», — написал Володин.
Накануне президент США Джо Байден не исключил введения санкций лично против президента России Путина в случае «вторжения» России на Украину.
Киев и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.