Действия США носят враждебный в отношении РФ характер. Об этом 26 января заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram

Байден рассказал о персональных санкциях против Путина © REUTERS, Kevin Lamarque Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной… Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем», — написал Володин.

​Накануне президент США Джо Байден не исключил введения санкций лично против президента России Путина в случае «вторжения» России на Украину.

Киев и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.