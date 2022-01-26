На канале CNN Харьков внесли в состав России

Американский телеканал CNN 26 января во время показа ролика о военных учениях РФ продемонстрировал карту с подписью «Харьков, Россия»

Телеканал показал сюжет об учениях РФ перед выступлением в эфире генсека НАТО Йенса Столтенберга. В подписи к кадрам с учений значится: Kharkiv, Russia (Харьков, Россия).

Ранее Владимир Зеленский в интервью Washington Post предположил, что «захват Украины» начнется с Харькова. «Харьков в ожидании танков Путина». Кто на Украине готов сдаться без боя © REUTERS, Gleb Garanich

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО не будут размещать войска на Украине. Также генсек НАТО отметил, что Альянс готов обсуждать с Россией контроль над вооружениями, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, но не пойдет на компромисс по фундаментальным принципам.

Киев и страны Запада обвиняют РФ в агрессии против Украины. В западных СМИ в последние недели регулярно появляются сообщения о подготовке Россией «вторжения на Украину». Москва подчеркивает, что Россия не угрожает ни одной стране, а подобные заявления являются поводом поставить Украине больше оружия и военной техники.