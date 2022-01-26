​​​​Президент США Джо Байден 25 января не исключил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае «вторжения» РФ на Украину. Соответствующее видео опубликовали американские СМИ

Сенаторы США торопятся ввести санкции против РФ - СМИ © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Байден также предположил, что только сам российский президент знает, каковы будут действия России в отношении Украины. По его мнению, вторжение России на Украину «стало бы самым крупным со времен Второй мировой войны».

Ранее американские сенаторы-демократы подготовили законопроект, предполагающий введение санкций в случае вторжения РФ на Украину против высшего российского руководства, в том числе против президента, и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода «Северный поток-2».

Еще один законопроект о санкциях представил сенатор-республиканец Марк Рубио. Он предполагает введение санкций против «Путина и против секторов российской экономики, от которых зависит его режим в плане личного обогащения».

Киев и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.