Президент США Джо Байден не имеет ни интереса, ни желания отправлять американские войска на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает 26 января whitehouse.gov

Джонсон признал неготовность НАТО отправлять войска на Украину © REUTERS, John Sibley сказала она на брифинге.

По ее словам, решение привести 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу предназначено исключительно для поддержки стран «восточного фланга» НАТО.

Киев и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.