«Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину», — сказала она на брифинге.
По ее словам, решение привести 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу предназначено исключительно для поддержки стран «восточного фланга» НАТО.
Киев и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.