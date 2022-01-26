«Я должен сказать, что в настоящий момент нет ни одного члена НАТО, который готов направить на Украину большой контингент для противостояния российской агрессии», — сказал Джонсон в ответ на вопрос, может ли НАТО ввести войска, несмотря на то, что Украина не является членом альянса.
Накануне Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN также заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине
Киев и западные государства на протяжении последних месяцев неоднократно заявляли о возможной «агрессии» России со стороны Белоруссии. В Минске и Москве называют подобные заявлений ложью, направленной на эскалацию напряженности в регионе.