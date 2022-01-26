Сейчас нет ни одного члена НАТО, готового направить на Украину большой контингент войск. Об этом 25 января заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает РИА Новости

Столтенберг заявил о размещении войск НАТО на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Накануне Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN также заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине

Киев и западные государства на протяжении последних месяцев неоднократно заявляли о возможной «агрессии» России со стороны Белоруссии. В Минске и Москве называют подобные заявлений ложью, направленной на эскалацию напряженности в регионе.