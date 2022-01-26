США пригрозили Белоруссии ответом со стороны Запада, если Минск разрешит использовать свою территорию для эскалации ситуации на Украине. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс

Белоруссия поможет украинской энергосистеме © belaes.by

Прайс добавил, что в такой ситуации НАТО может пойти на наращивание сил альянса в странах, граничащих с Белоруссией.

Киев и западные государства на протяжении последних месяцев неоднократно заявляли о возможной «агрессии» России со стороны Белоруссии. В Минске и Москве называют подобные заявлений ложью, направленной на эскалацию напряженности в регионе.