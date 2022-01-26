«В последние дни мы дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для "атаки" на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров», — сказал он.
Прайс добавил, что в такой ситуации НАТО может пойти на наращивание сил альянса в странах, граничащих с Белоруссией.
Киев и западные государства на протяжении последних месяцев неоднократно заявляли о возможной «агрессии» России со стороны Белоруссии. В Минске и Москве называют подобные заявлений ложью, направленной на эскалацию напряженности в регионе.