США не видят деэскалации вокруг Украины, которая необходима для успеха дипломатии. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс

Постпредство РФ при ООН обвинило США во лжи по Украине © CC0, Pixabay

Прайс добавил, что деэскалация не является предварительным условием для дипломатических контактов, но нужна для того, чтобы диалог двигался в «верном направлении».

Киев и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.