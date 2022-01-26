«Мы не видели деэскалации, которая необходима для того, чтобы дипломатия и диалог оказались успешны», — сказал он на брифинге.
Прайс добавил, что деэскалация не является предварительным условием для дипломатических контактов, но нужна для того, чтобы диалог двигался в «верном направлении».
Киев и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.