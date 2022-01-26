США вместо поддержки Минских соглашений распространяют ложь по ситуации вокруг Украины. Об этом 25 января сообщили на сайте постпредства России при ООН

Пушков назвал условие дружбы России и США © Открытые источники говорится в материале.

В постпредстве подчеркнули, что вместо выражения поддержки резолюции Совета безопасности 2202, которая утвердила минский Комплекс мер в качестве международно правовой основы урегулирования и возложила на Киев целый ряд обязательств (от выполнения которых тот уходит уже семь лет), «американцы предпочитают распространять откровенную ложь».

Киев и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.