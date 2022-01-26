С этой точки зрения единственное отличие Казахстана от Узбекистана и Таджикистане в том, что подавляющее большинство трудоспособного населения Казахстана не работают за пределами родины, поэтому в Узбекистане и Таджикистане молодые мужчины призывного возраста, в отличие от Казахстана, в роли топлива для протестов не выступят, отметил эксперт.
«Это не значит, что если бы половина казахов уехала на заработки в Россию, то некому было бы бунтовать, нашлось бы кому, с учетом демографических нюансов. Возможность сброса излишков трудовых ресурсов в Россию — это важный стабилизирующий фактор для этих трудовых систем, но до бесконечности это продолжаться не может», — указал Серенко.
В Узбекистане и Таджикистане тоже меняются поколения, накапливается усталость от заворовавшихся чиновников, не пользующаяся авторитетом и доверием власть, а также растущая религиозность молодого населения, уточнил политолог.
Мы тоже думали, что Назарбаев и Токаев контролировали ситуацию в Казахстане, а в Узбекистане ситуация ненамного лучше, и если вы хотите проверить, контролирует ли власть ситуацию, дождитесь первого мятежа, заключил собеседник издания.
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