В Узбекистане будут работать те же тенденции, что и в Казахстане. В Таджикистане тоже. Это характерно для всего постсоветского пространства: смена элит, запрос на новый образ жизни. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

«Это не значит, что если бы половина казахов уехала на заработки в Россию, то некому было бы бунтовать, нашлось бы кому, с учетом демографических нюансов. Возможность сброса излишков трудовых ресурсов в Россию — это важный стабилизирующий фактор для этих трудовых систем, но до бесконечности это продолжаться не может», — указал Серенко.

В Узбекистане и Таджикистане тоже меняются поколения, накапливается усталость от заворовавшихся чиновников, не пользующаяся авторитетом и доверием власть, а также растущая религиозность молодого населения, уточнил политолог.

Мы тоже думали, что Назарбаев и Токаев контролировали ситуацию в Казахстане, а в Узбекистане ситуация ненамного лучше, и если вы хотите проверить, контролирует ли власть ситуацию, дождитесь первого мятежа, заключил собеседник издания.

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