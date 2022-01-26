Журналист и политолог Виталий Третьяков в интервью изданию Украина.ру прокомментировал положение действующего президента США Джо Байдена, заявив, что у американского лидера колоссальные внутренние проблемы, которые придется «прикрывать» внешнеполитическими «достижениями»

В Венесуэле назвали условия размещения российских баз © pixabay

«Я так понимаю, что одна часть американского истеблишмента работает по одному направлению, а другая — по другому. Отсюда эта странная кампания по объявлению России агрессором, хотя она еще не нападала на Украину.

Они хотят раздуть ситуацию до максимальных пределов, чтобы понять, поддастся ли Россия на эту вооруженную провокацию, вступит ли она на территорию Украины, чтобы были введены санкции, и это было бы объявлено победой. Если этого не произойдет, то на ближайших выборах в Конгресс именно это будет объявлено победой», — заявил Третьяков.

Так или иначе, подчеркнул он, руководство США должно доказать своим гражданам и политическому классу, что они самые сильные, что и будет сделано, вопрос только — каким способом.

Полностью интервью с Виталием Третьяковым можно прочитать здесь.