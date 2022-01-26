«Дело в том, что стратегическая линия США во внешней политике на удушение теми или иными способами любого глобального или регионального конкурента всегда остается. И определяется эта линия тем, что сейчас модно называть «глубинным государством» — правящим классом в лице его представителей в различных силовых структурах и спецслужбах, а их в США громадное количество», — сказал политолог.
По его словам, в настоящее время Вашингтон «скатывается» с роли мирового гегемона, что местной элите категорически не нравится. Поэтому ожидать, что к власти в США придет человек, который «вдруг что-то изменит» просто невозможно, уверен эксперт. Максимум на что можно рассчитывать — это тактические перемены.
Полностью интервью с Виталием Третьяковым можно прочитать здесь.