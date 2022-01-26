Журналист и политолог Виталий Третьяков дал интервью изданию Украина.ру, в котором оценил первый год работы американского президента Джо Байдена и ответил, выгодно ли России, чтобы он и дальше оставался в кресле лидера США

«Дело в том, что стратегическая линия США во внешней политике на удушение теми или иными способами любого глобального или регионального конкурента всегда остается. И определяется эта линия тем, что сейчас модно называть «глубинным государством» — правящим классом в лице его представителей в различных силовых структурах и спецслужбах, а их в США громадное количество», — сказал политолог.

Мураев ответил, намерен ли отобрать у Зеленского президентское кресло © Facebook, Т/К НАШ

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