Безопасность Венесуэлы находится под серьезной угрозой. В этих обстоятельствах военное сотрудничество с Россией может иметь для Каракаса эффективным механизмом по сдерживанию стран-противников. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил военный корреспондент из Венесуэлы Вальтер Мартинес

«Мы постоянно подвергаемся агрессивным действиям со стороны США. Их корабли и самолеты вторгаются в наше морское и воздушное пространство, наша энергосистема подвергается саботажу, постоянно звучат угрозы вторжения.

Кроме того, для враждебных действий против Венесуэлы используются соседние страны: Колумбия, которая является историческим противником Венесуэлы, и одновременно имеет статус страны-партнера НАТО, и на территории которой имеются 9 американских военных баз. Гайана, которая в последние годы демонстрирует необычную агрессивность, и Нидерланды, которым принадлежат расположенные неподалеку острова», — рассказал журналист.

В Венесуэле назвали условия размещения российских баз © pixabay

«Нельзя забывать о том, что, если хочешь мира, то надо готовиться к войне», — заключил эксперт.

Полностью интервью с Вальтером Мартинесом можно прочитать здесь.