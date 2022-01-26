«Мы постоянно подвергаемся агрессивным действиям со стороны США. Их корабли и самолеты вторгаются в наше морское и воздушное пространство, наша энергосистема подвергается саботажу, постоянно звучат угрозы вторжения.
Кроме того, для враждебных действий против Венесуэлы используются соседние страны: Колумбия, которая является историческим противником Венесуэлы, и одновременно имеет статус страны-партнера НАТО, и на территории которой имеются 9 американских военных баз. Гайана, которая в последние годы демонстрирует необычную агрессивность, и Нидерланды, которым принадлежат расположенные неподалеку острова», — рассказал журналист.
Он уверен, что происходящее в его родной стране недвусмысленно характеризует намерения Вашингтона по отношению к Каракасу, и в этих условиях углубление уже имеющегося военного сотрудничества с РФ или развертывание ее войск может быть эффективным сдерживающим фактором для агрессивных стран.
«Нельзя забывать о том, что, если хочешь мира, то надо готовиться к войне», — заключил эксперт.
Полностью интервью с Вальтером Мартинесом можно прочитать здесь.