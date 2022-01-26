Военный корреспондент из Венесуэлы Вальтер Мартинес дал интервью изданию Украина.ру, в котором оценил вероятность развертывания в Латинской Америке российского военного присутствия, а также рассказал о работе американских военных в регионе

Обратный отсчет времени до «войны». Что произойдет во время Олимпиады © РИА Новости, Анна Раткогло / Перейти в фотобанк

«Есть совершенно бесстыдные случаи, как, например, в соседней Колумбии: военные базы США позволяют им контролировать колумбийское воздушное пространство; американские военные, контрактники и прочий персонал обладает юридическим иммунитетом, и поэтому, какое бы преступление они ни совершили, их нельзя судить в Колумбии.

Известно о десятках случаев изнасилований колумбийских девушек, совершенных американскими солдатами, и их не собираются судить ни там, ни в США», — сказал журналист.

Полностью интервью с Вальтером Мартинесом можно прочитать здесь.