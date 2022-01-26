По словам журналиста, само понятие «военная база» означает передачу территории одного государства другому с военными целями, но часто речь о гораздо большем — уступке суверенитета. Особенно, если военные базы американского происхождения.
«Есть совершенно бесстыдные случаи, как, например, в соседней Колумбии: военные базы США позволяют им контролировать колумбийское воздушное пространство; американские военные, контрактники и прочий персонал обладает юридическим иммунитетом, и поэтому, какое бы преступление они ни совершили, их нельзя судить в Колумбии.
Известно о десятках случаев изнасилований колумбийских девушек, совершенных американскими солдатами, и их не собираются судить ни там, ни в США», — сказал журналист.
Полностью интервью с Вальтером Мартинесом можно прочитать здесь.