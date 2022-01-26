«Как я понимаю, сейчас он (США — ред.) хотят решить «российскую проблему», то есть подчинить себе практически всю Европу, отбросив Россию на самую ее окраину. Именно для этого им нужна Украина. Следующей фазой будет политическая или даже военная конфронтация с Китаем. США не мыслят себя в качестве одной из ведущих стран мира — нет, только первой», — заявил Пушков.
По его словам, Вашингтон не намерен никому уступать бразды правления миром, а это значит, что договориться с американцами удастся лишь по отдельным вопросам, в то время как «перспектива конструктивных отношений с вдумчивым учетом взаимных интересов не просматривается».
США, подчеркнул Пушков, тем и отличаются, что продавливают свои интересы за счет интересов других. И чем меньше у них таких возможностей, тем сильнее и настойчивее они «давят», что накаляет обстановку не только внутри самих Соединенных штатов, но во всем мире.
«Поэтому пока не утвердится новый миропорядок, в котором США будут слабее, а их роль снизится, мы с ними будем находиться в состоянии более или менее острого политического конфликта», — сказал он.
Полностью интервью с Алексеем Пушковым можно прочитать здесь.