Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал журналистам издания Украина.ру, зачем американцам нужна Украина, и что должно произойти, чтобы РФ и США помирились

«Как я понимаю, сейчас он (США — ред.) хотят решить «российскую проблему», то есть подчинить себе практически всю Европу, отбросив Россию на самую ее окраину. Именно для этого им нужна Украина. Следующей фазой будет политическая или даже военная конфронтация с Китаем. США не мыслят себя в качестве одной из ведущих стран мира — нет, только первой», — заявил Пушков.

МИД Канады рекомендовал гражданам не ездить на Украину © CC0, Pixabay

США, подчеркнул Пушков, тем и отличаются, что продавливают свои интересы за счет интересов других. И чем меньше у них таких возможностей, тем сильнее и настойчивее они «давят», что накаляет обстановку не только внутри самих Соединенных штатов, но во всем мире.

«Поэтому пока не утвердится новый миропорядок, в котором США будут слабее, а их роль снизится, мы с ними будем находиться в состоянии более или менее острого политического конфликта», — сказал он.

Полностью интервью с Алексеем Пушковым можно прочитать здесь.