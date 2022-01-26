Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал журналистам издания Украина.ру, стоит ли рассчитывать на добрые отношения России и США, и как скоро Вашингтон начнет относиться к Москве на равных

«США уже не относятся к нам как ко второстепенной державе. Они относятся к нам как к первостепенной державе, и именно поэтому среди основных проблем, с которыми администрация Байдена сталкивается в 2022 году, называют не Китай, а Россию.

Что делать с Донбассом: Мураев дал совет Зеленскому © пресс-служба президента Украины

По его словам, российский потенциал в Вашингтоне понимают адекватно, а вот решимость Москвы по отстаиванию своих интересов на Западе явно недооценена, и России «предстоит показать, что такая решимость имеется».

«Что касается хороших отношений с США, то мне представляется, что на сегодняшний день они маловероятны. США — это гегемон, постепенно теряющий свои позиции в мире. Они потерпели очень серьезное поражение на Ближнем Востоке и сейчас они пытаются сохранить свое доминирующее влияние, конфликтуя одновременно с Россией и Китаем, хотя и с разной степенью интенсивности», — подытожил Пушков.

Полностью интервью с Алексеем Пушковым можно прочитать здесь.