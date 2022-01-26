Директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко дал интервью изданию Украина.ру, в котором озвучил свой прогноз относительно того, как дальше будет развиваться ситуация на Украине

«Основное противостояние происходит не между Россией и США, а между США и Китаем. США бодаются с Китаем, а Россия им просто мешает в этом бодании. Они хотят ее нейтралитета.

Но этим пользуется Великобритания, которая выстраивает ось «Лондон-Анкара», пытаясь нанизать на эту ось стратегические страны Восточной Европы, включая Украину и Польшу», — сказал Бондаренко.

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«Может быть все, что угодно. Скорее всего, на каком-то этапе начнется постепенный спад истерии. Но поскольку основные вопросы не будут решены, то где-то осенью мы увидим новый всплеск истерии. Хочется надеяться, что мир удержится на гране войны и не перейдет за эту грань», — ответил эксперт.

Полностью интервью с Константином Бондаренко можно прочитать здесь.