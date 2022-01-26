«Основное противостояние происходит не между Россией и США, а между США и Китаем. США бодаются с Китаем, а Россия им просто мешает в этом бодании. Они хотят ее нейтралитета.
Но этим пользуется Великобритания, которая выстраивает ось «Лондон-Анкара», пытаясь нанизать на эту ось стратегические страны Восточной Европы, включая Украину и Польшу», — сказал Бондаренко.
По его мнению, о чем-то подобном уже говорили в Лондоне, где озвучивали идею создания тройственного союза: Лондон, Киев, Варшава. Эксперт подчеркнул, что предложение это довольно странное, но показательное.
«Может быть все, что угодно. Скорее всего, на каком-то этапе начнется постепенный спад истерии. Но поскольку основные вопросы не будут решены, то где-то осенью мы увидим новый всплеск истерии. Хочется надеяться, что мир удержится на гране войны и не перейдет за эту грань», — ответил эксперт.
Полностью интервью с Константином Бондаренко можно прочитать здесь.