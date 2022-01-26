Насколько военные настроения, активно нагнетаемые США влияют на поведение европейцев, и каким странам ЕС выгодна эскалация с участием России, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Мураев ответил, намерен ли отобрать у Зеленского президентское кресло © Facebook, Т/К НАШ

«Само собой, что большая война никому не выгодна. Но они точно так же запуганы этой истерией. Я общался со своими знакомыми из Риги и из Польши, и всюду эта нервозность присутствует. Сегодня мир балансирует на грани не столько войны, сколько провокаций. Все понимают, что война не нужна ни США, ни России, но они боятся любой искры, которая могла бы ее разжечь», — сказал эксперт.

Даже Польша и Прибалтика, подчеркнул он, ничего не выиграли на «взбивании военной пены», и в Варшаве уже прекрасно понимают, что в мире происходит передел сфер влияния, в том числе на территории Польши.

«США уходят и заходят британцы, которых они слегка побаиваются. Они понимают, что если гибридное столкновение и будет, то оно произойдет между Россией и Британией, а не между Россией и США, поскольку британские интересы очень циничны, очень далекоидущи и сталкиваются с интересами России в регионе. Им хватает наглости. Они более активны и более безбашены, чем американцы», — заключил он.

Полностью интервью с Константином Бондаренко можно прочитать здесь.