Американских дипломатов с семьями эвакуируют с Украины, в то время, как все европейские представители из этой страны никуда не уезжают. В чем причина такого положения дел, изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

«Это традиционная для США история. Когда в любой стране могут начаться какие-то волнения, первым делом рекомендуется отправить домой семьи дипломатов и технических работников. Тем более, что это не организованная отправка. Это рекомендация уехать из страны своими силами, чтобы не присылать за ними специальные самолеты, как это было в Афганистане», — сказал эксперт.

Кулеба прокомментировал эвакуацию дипломатов с Украины © Facebook, Dmytro Kuleba

«Не настолько [ощущается приближение войны], как в 2014-2015 году, когда выступал [Алесандр] Турчинов и говорил, что завтра будет нападение. Конечно, присутствует некоторая нервозность. Люди спрашивают друг у друга: «Ну ты как, веришь/не веришь, будет/не будет, есть ли какая-то информация?», — сказал он.

Полностью интервью с Константином Бондаренко можно прочитать здесь.