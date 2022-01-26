«Если бы это была просто глупость или желание совершить вброс, они бы сделали это через какой-нибудь The Guardian или любой другой источник, который используется для этого», — сказал эксперт.
По его мнению, это действие целенаправленное, призванное продемонстрировать миру, что президент РФ Владимир Путин не делает ставку на ОПЗЖ (Оппозиционную платформу — «За жизнь») и конкретно на таких украинских политиков как Виктор Медведчук или Юрий Бойко. Кроме того, провокация Британии уже спровоцировала на Украине "охоту на ведьм" и зачистку "пятой колонны"».
«Думаю, команда "фас" уже поступила. Учитывая, что эксперты, работающие на Банковую, очень дружно в воскресенье утром отписались в том плане, куда смотрит [руководитель СБУ Иван] Баканов и СБУ, и почему Мураев и другие «сторонники России» до сих пор еще находятся на свободе», — констатировал Бондаренко.
Полностью интервью с Константином Бондаренко можно прочитать здесь.