В МИД Великобритании утверждают, что Россия не просто подготовила «оккупацию» Украины, но уже даже «назначила» своего президента - бывшего депутата Верховной Рады Украины и лидера партии «Наши» Евгения Мураева. С какой целью было сделано это заявление изданию Украина.ру рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

«Если бы это была просто глупость или желание совершить вброс, они бы сделали это через какой-нибудь The Guardian или любой другой источник, который используется для этого», — сказал эксперт.

Что делать с Донбассом: Мураев дал совет Зеленскому © пресс-служба президента Украины Владимир Путин не делает ставку на ОПЗЖ (Оппозиционную платформу — «За жизнь») и конкретно на таких украинских политиков как Виктор Медведчук или Юрий Бойко. Кроме того, провокация Британии уже спровоцировала на Украине "охоту на ведьм" и зачистку "пятой колонны"».

«Думаю, команда "фас" уже поступила. Учитывая, что эксперты, работающие на Банковую, очень дружно в воскресенье утром отписались в том плане, куда смотрит [руководитель СБУ Иван] Баканов и СБУ, и почему Мураев и другие «сторонники России» до сих пор еще находятся на свободе», — констатировал Бондаренко.

Полностью интервью с Константином Бондаренко можно прочитать здесь.