«Ситуация в Казахстане и реакция на нее ОДКБ напрямую не связана с кризисом вокруг вступления Украины в НАТО или размещения на ее территории американских систем вооружений. Важнее другое: ОДКБ продемонстрировала свою способность к быстрым и эффективным действиям», — сказал Пушков.
Он подчеркнул, что переброска воинских соединений на большие расстояния и в короткие сроки — это прерогатива очень немногих держав, а Россия и ее союзники такую возможность продемонстрировали на практике.
Ситуация, развернувшаяся в Казахстане в начале января этого года, резюмировал Пушков, подтвердила эффективность принятия военно-политических решений на территории стран, входящих в ОДКБ. В будущем эту карту будут принимать во внимание все, кто будет вести переговоры с РФ.
Полностью интервью с Алексеем Пушковым можно прочитать здесь.