Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в интервью изданию Украина.ру оценил миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане и ответил, связана ли она с украинским вопросом

«Ситуация в Казахстане и реакция на нее ОДКБ напрямую не связана с кризисом вокруг вступления Украины в НАТО или размещения на ее территории американских систем вооружений. Важнее другое: ОДКБ продемонстрировала свою способность к быстрым и эффективным действиям», — сказал Пушков.

Мураев удивился итогам заседания СНБО © Facebook, Евгений Мураев

Ситуация, развернувшаяся в Казахстане в начале января этого года, резюмировал Пушков, подтвердила эффективность принятия военно-политических решений на территории стран, входящих в ОДКБ. В будущем эту карту будут принимать во внимание все, кто будет вести переговоры с РФ.

Полностью интервью с Алексеем Пушковым можно прочитать здесь.