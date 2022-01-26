Москва транслирует мирное поведение, заявляя, что никаких планов по «нападению» у нее нет. Тогда как в этом случае Россия будет действовать, если придется защищать своих граждан, проживающих в Донбассе. На этот вопрос в интервью Украине.ру ответил председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков

«Насколько я знаю, на текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР/ЛНР. Хотя в России есть такие призывы, есть симпатии к этим республикам и многие говорят, что мы должны их защитить в случае силового сценария со стороны Украины. Но я исхожу из того, что военная составляющая может быть задействована только в случае прямых боевых действий в отношении ДНР/ЛНР», — заявил Пушков.

Что делать с Донбассом: Мураев дал совет Зеленскому © пресс-служба президента Украины

«Мы знаем, что там (в Донбассе — ред.) продолжаются периодические обстрелы, что там есть активность беспилотников и иногда гибнут люди, но говорить о том, что со дня на день начнется крупномасштабная операция Украины по захвату Донбасса, пока оснований недостаточно», — сказал он.

Полностью интервью с Алексеем Пушковым можно прочитать здесь.