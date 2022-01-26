«Насколько я знаю, на текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР/ЛНР. Хотя в России есть такие призывы, есть симпатии к этим республикам и многие говорят, что мы должны их защитить в случае силового сценария со стороны Украины. Но я исхожу из того, что военная составляющая может быть задействована только в случае прямых боевых действий в отношении ДНР/ЛНР», — заявил Пушков.
Между тем, уточнил он, в последние дни появилась информация, что Украина стягивает к республикам военные силы, а значит, не исключены провокации. В этой ситуации, уверен Пушков, будущее украинского вопроса будет зависеть от того, сможет ли Москва договориться с запанным альянсом, ведь именно в «этом контексте будет решаться судьба ДНР/ЛНР».
«Мы знаем, что там (в Донбассе — ред.) продолжаются периодические обстрелы, что там есть активность беспилотников и иногда гибнут люди, но говорить о том, что со дня на день начнется крупномасштабная операция Украины по захвату Донбасса, пока оснований недостаточно», — сказал он.
Полностью интервью с Алексеем Пушковым можно прочитать здесь.