Самое главное, не получим ли мы ситуацию, когда на смену назарбаевскому придет токаевский клан, который будет отличаться только тем, что туда придут голодные люди, которые начнут воровать больше назарбаевских, потому что они этого еще не делали, рассуждает эксперт.
Если Токаев сделает ставку на построение собственного клана, долго он не протянет, но если же он начнет системную трансформацию политического режима и его адаптации к новым вызовам, связанным с объективной демографической и экономической ситуации, то у него есть шансы на обновление элит, на создание социальных лифтов и построение принципиально иного Казахстана, уточнил политолог.
«А у него нет другого выхода. Все попытки сохранить назарбаевскую элиту без Назарбаева будут обречены. Назарбаевскую систему мог удерживать только Назарбаев. Точно так же, как и в России путинская система может существовать только при Путине. После Путина должна быть какая-то иная система. Она может сохранять свои лучшие качества, но она в любом случае должна быть трансформирована. Потому что в России сегодня нет другой фигуры, которая по масштабу могла бы быть с ним сопоставима», — пояснил Серенко.
Потому что России такие задачи тоже решать придется, если она учтет опыт и Казахстана, и Украины, и Армении, то все будет в порядке, заключил собеседник издания.
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