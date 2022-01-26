Сейчас президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев будет пытаться избавиться от назарбаевского клана, который дискредитировал себя участием в мятеже или нежеланием препятствовать мятежу. Вопрос в том, насколько ему это удастся и на кого он его будет менять, рассказал специалист по Средней Азии Андрей Серенко в интервью Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

Если Токаев сделает ставку на построение собственного клана, долго он не протянет, но если же он начнет системную трансформацию политического режима и его адаптации к новым вызовам, связанным с объективной демографической и экономической ситуации, то у него есть шансы на обновление элит, на создание социальных лифтов и построение принципиально иного Казахстана, уточнил политолог.

«А у него нет другого выхода. Все попытки сохранить назарбаевскую элиту без Назарбаева будут обречены. Назарбаевскую систему мог удерживать только Назарбаев. Точно так же, как и в России путинская система может существовать только при Путине. После Путина должна быть какая-то иная система. Она может сохранять свои лучшие качества, но она в любом случае должна быть трансформирована. Потому что в России сегодня нет другой фигуры, которая по масштабу могла бы быть с ним сопоставима», — пояснил Серенко.

Потому что России такие задачи тоже решать придется, если она учтет опыт и Казахстана, и Украины, и Армении, то все будет в порядке, заключил собеседник издания.

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